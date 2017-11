Rottweil Alte B 27 trotzt ihrem Rückbau

Rottweil. Wer schon einmal ein Haus gebaut hat, weiß: So richtig fertig wird man nie. Irgend etwas ist immer. Im Zusammenhang mit dem Bau des Testturms auf dem Berner Feld indes hat man mit einer Maßnahme noch gar nicht begonnen: dem Rückbau eines Teilstücks der alten B 27.

Dieses Stück Straße, das seit der Eröffnung der Nordumgehung vor rund 15 Jahren für den Straßenverkehr gesperrt ist, sollte auf einer Länge von 810 Metern renaturiert, der Asphaltbelag und der Unterbau zu großen Teilen entfernt werden. Geplant war, künftig mit einer Breite von dreieinhalb Metern Radfahrern und Fußgängern ausreichend Platz zu geben, sodass ein zweckmäßiger und attraktiver Fuß- und Radweg das Berner Feld mit der Kernstadt verbindet. So steht es im Umweltbericht zum Bebauungsplan für das Industriegebiet Berner Feld, der anlässlich des Testturms vor drei Jahren geändert wurde. Der Rückbau der alten B 27 ist eine von vier Maßnahmen, die als Ausgleich für Eingriffe in Natur, Landschaft sowie das Landschaftsbild beschlossen wurden. Die drei anderen bezogen sich auf Pflegemaßnahmen am Stadtgraben, im Nägelesgraben und am Dissenhorn (Wacholderheide).

Bundesstraße 27 zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht entwidmet