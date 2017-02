Rottweil Als Freunde auch künftig willkommen

Rottweil. Es ist nicht die Fasnet der großen Delegationen. Viele Ehrengäste nutzten bereits den Narrentag, um in die Stadt einzutauchen – und sich zu präsentieren. Vierfach-Öffentlichkeit durch den Viererbund und große Narrenpräsenz sind überzeugende Argumente. Dabei gibt es durchaus Ereignisse, die geeignet sind, noch einmal genau hinzuschauen, die noch einmal einen besonders herzlichen Empfang nahe legen. So endet in einigen Monaten die zweite Amtszeit von Bruggs Stadtammann Daniel Moser, der sich dann konsequent in Pension verabschieden will – offiziell, zumindest. "Zeit" ist sein großes Thema an diesem Tag, und ein Symbol dafür hat er mitgebracht, eine Schweizer Bahnhofsuhr, ein verlässliches Instrument für die Zeitmessung, und mit der Verlässlichkeit und der bereits vielen abgelaufenen Zeit auch Symbol für die Freundschaft zwischen Rottweil und Brugg.

Auch Maurizio Capri, prominenter Teil der politischen Stadtverwaltung von L’Aquila, kündigt an, dass er angesichts von Neuwahlen in diesem Jahr jetzt wohl zum letzten Mal in dieser Funktion in Rottweil zu Gast ist. Während Moser auf zweimal vier Jahre verwiest, blickt Capri auf ein Jahrzehnt zurück: "Es waren so schöne , aber auch so schwierige Jahre", sagt er. Das verheerende Erdbeben in der italienischen Partnerstadt fällt in dieses Jahrzehnt. Und auch die besondere Nähe, die dieses Ereignis geschaffen hat, nicht nur zwischen Rottweil und L’Aquila, sondern auch den anderen Partnerstädten und dem Patenschiff und den Menschen in der aktuell von Beben immer wieder heimgesuchten Stadt.

"Wir gehören zusammen", hat niemand gesagt, doch emotional kommt das immer wieder durch. Etwa, wenn der Kapitän des Patenschiffs, das gerade auf Einsatz im östlichen Mittelmeer ist, nicht etwa einen noch so lieb gemeinten Gruß offiziell nach Rottweil schickt, sondern die "Rottweil" durch Gattin Annika Oeggl im Rottweiler Ratssaal vertreten lässt. Die Oeggls – auch der Kapitän ist, auf Entfernung, diese Fasnet zum letzten Mal offizieller Vertreter, er versieht ab demnächst in San Diego seinen Dienst – werden der Stadt auch künftig genauso willkommen sein wie Daniel Moser oder Maurizio Capri, auch wenn sie in der Partnerschaft formal keine Rolle mehr spielen; sie werden als Freunde einen herzlichen Empfang bekommen.