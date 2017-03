Rottweil Als Dank tischen Flüchtlinge Süßes auf

Rottweil. Am Dienstagnachmittag gab es im Kutschenhaus eine etwas beengte, aber sehr gemütliche Kaffeerunde. Eingeladen hatten die Rottweiler Flüchtlingsfrauen: Mit selbstgebackenen Kuchen wollten sie sich bei den ehrenamtlichen Helfern und bei Bürgern der Stadt bedanken und gemeinsam den Muttertag feiern, der in ihren Heimatländern an diesem Tag begangen wird.