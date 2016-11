Die vielen Gedenktage im November – Allerheiligen, Allerseelen, Buß- und Bettag, Totensonntag und Volkstrauertag – bieten den Menschen Anlass, auf den Friedhöfen ihrer Verstorbenen zu gedenken. So auch gestern in der Pelagiusgemeinde Rottweil-Altstadt. Beim Hochamt sang der Kirchenchor die "Messe en I’honneur de St. Jeanne d’Arc" von Nibelle. Die Orgelbegleitung übernahm Dorothee Flaig. Zur Gabenbereitung brachte Sabine Glück den Psalm 148 "Lobet den Herrn im Himmel" von Lemmens zu Gehör, begleitet von Organist Klaus Bauer. Zum Auszug erklang das "Präludium D-Dur BWV 532" von Bach auf der Reiser-Orgel. Nach dem Gottesdienst gingen die Kirchenbesucher mit Pfarrer Thomas Böbel und den Ministranten auf den Friedhof (Bild). Böbel segnete die mit immergrünen Zweigen und Gestecken geschmückten Gräber. Die Lichter auf den Gräbern symbolisieren die Seelen der Verstorbenen. Die musikalische Gestaltung beim Hochamt an der Orgel hatte Dorothee Flaig, Sabine Glück sang Sopran, und die Gesamt-Leitung oblag Klaus Bauer. spr/Foto: Schick