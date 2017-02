Rottweil Alle Kulturen sollen mit ihren Themen präsent sein

Im Vorbereitungsteam – dem Frauennetzwerk Rottweil – haben sich viele engagierte Frauen aus unterschiedlichen Vereinen und Initiativen zusammengeschlossen. Andrea Crabu von der Politischen Rottweiler Fraueninitiative (PRoFI) hat das Netzwerk mitbegründet und findet vor allem die Frage spannend, wie man Frauen aus anderen Kulturen in der Stadt erreicht. Sie weiß: "Da spielt unser großes Frauenfest eine besondere Rolle. Denn um zusammen zu feiern, braucht es nicht so viele Worte. Das Miteinander gelingt über das Kulinarische, über das Tanzen, über das Begegnen." Crabu erklärt: "Wir legen viel Wert darauf, dass Frauen aller Kulturen mit ihren Themen präsent sind in der Stadt."

Dem pflichtet auch Nurcan Keskinsoy vom DITIB-Landesfrauenverband Baden bei. Seit vier Jahren ist sie im Frauennetzwerk dabei. „Ich finde es schön, dass auch unser Vorbereitungsteam international und interkulturell ist“, sagt Keskinsoy. „Dadurch, dass viele Frauen ihre Ideen einbringen, entsteht eine bunte Mischung an Themen und Angeboten“, stellt sie fest.

Das diesjährige Programm spricht Frauen mit ihren unterschiedlichen Interessen an und bietet eine unglaubliche Vielfalt mit Vorträgen und Workshops, Lesungen und Kabarett, Kino und Yoga und vielem mehr. Am 3. März beginnt die zweiwöchige Veranstaltungsreihe mit dem Weltgebetstag im Evangelischen Gemeindehaus. Eine Museumsführung, ein türkischer Kochabend, politisches Kabarett mit Anny Hartmann, ein Qi-Gong- und ein Selbstmotivations-Workshop füllen die erste Woche. Außerdem gibt es einen Spielenachmittag für Mütter und Kinder im Kinderschutzbund, und am 10. März laden die Veranstalterinnen zum Frauenfrühstück ein. Die zweite Woche bietet viel mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Wohlbefinden, auch kulturelle Themen stehen auf dem Programm. Die Teilnehmerinnen entdecken die Kraft von Yoga, Kräutertee und von heilenden Steinen, lassen sich beim Kinoabend von starken Frauen inspirieren und lernen bei der Lesung im Zimmertheater eine preisgekrönte Autorin kennen.Das große internationale Frauenfest findet zum Abschluss der Frauenwoche am 18. März im Sonnensaal des Kapuziners statt. Kontakte knüpfen, reden, lachen und feiern – das bunte Fest verbindet Frauen aus unterschiedlichen Kulturen durch Tanz, Theater und Musik. Ein internationales Buffet mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten lassen die Frauen an diesem Abend gemeinsam entstehen: Als Eintrittskarte gilt eine selbstgemachte Speise.