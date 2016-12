Rottweil Alkohlisiert über den Kreisverkehr

Rottweil. Verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste eine 32-Jährige, die am Montag um 22.40 Uhr mit ihrem Audi A3 den Kreisverkehr Neckartalweg überfahren hat. Die Frau kam laut Polizeibericht auf der B 27 aus Richtung Balingen und überfuhr den Kreisel im Bereich der Abzweigung nach Villingendorf. Auf der Insel in der Kreismitte prallte sie gegen zwei Verkehrszeichen und kam auf der gegenüberliegenden Seite an der Böschung zum Stehen. Sie verletzte sich und wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass die Frau nicht nüchtern war. Das Ergebnis eines Alkholtests lag bei fast zwei Promille. Es wurden deshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein einbehalten. Ihr A3 wurde erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus, der auf etwa 20 000 Euro beziffert wird.