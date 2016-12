Rottweil Albverein wandert bis nach Bethlehem

Rottweil. Die letzte Wanderung des Albvereins Rottweil in diesem Jahr stand unter dem Motto "z’Liacht" und führte eine stattliche Wanderschar rund um die Altstadt. Vom Gasthaus Pflug aus führte die Wanderung über den Graben nach Bethlehem. Es war für viele neu, dass es in Rottweil einen solchen Ort gibt. Wanderführerin Helga Enderle konnte das Rätsel lösen, denn in der Altstadt, direkt am Graben, wird eine Ecke so genannt.