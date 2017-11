Rottweil Albert Plocher singt seit 70 Jahren

Kleinmann freute sich über die vielen langjährig engagierten Sänger, die neben dem Chorgesang oft auch die anfallende Vereinsarbeit erledigen. Umrahmt wurde der Ehrentag von der Chorgemeinschaft Dauchingen-Gunningen unter der Leitung von Gernot Laufer, die Werke von Franz Schubert, aber auch fetzige russische Weisen und das berühmte "Glory Halleluja" in bester Männerchormanier vortrugen. "Eintracht" Rietheim, ein nicht nur altermäßig sehr gemischter Chor mit vielen jungen Stimmen, begeisterte unter anderem mit dem Frank Sinatra-Klassiker "Strangers in the night".