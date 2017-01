Rottweil Aktuelle Dokus für die Leinwand

Das Agenda-Kino-Programm bis Juli bringt aktuelle und spannende Dokumentationen ins Rottweiler Kino. Im Januar ist das allgegenwärtige Überwachen und Ausspähen auch Thema in der ErneuerBar im Kapuziner ("Schnüffelsoftware und Datensammler" am 26. Januar zusammen mit der VHS). Im Februar-Film "Sand Wars" erfährt das Publikum, warum Sand als neue Umweltzeitbombe gilt. Der Dokumentarfilm im März, "Bauer unser", zeigt ungeschönt und unaufgeregt wie es auf Bauernhöfen zugeht. Im April geht die Doku "Thank you for Calling" der Frage von Gesundheitsrisiken durch Mobilfunk nach. Als Experte ist Jörn Gutbier vom Verein Schutz vor elektromagnetischer Strahlung zu Gast. Im Mai-Kino ist ein flammender Aufruf zum Einsatz für den Artenschutz in "Racing Extinction – das Ende der Artenvielfalt" zu sehen. Die Auswirkungen des Klimawandels dokumentiert im Juni der zweiteilige Film "Planet Gletscher" am Beispiel der Gletscher in den Alpen und auf Grönland. Im Juli bestreitet der Freundeskreis Asyl das Agenda-Kino mit dem Film "Alles gut". Der Programm-Flyer des Agenda-Kinos kann unter www.agenda-rw.de/kino heruntergeladen werden­