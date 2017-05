Rottweil Agentur Teufel freut sich über erneute Auszeichnung

Rottweil. Aller guten Dinge sind drei: Die Rottweiler Agentur Teufels ist im dritten Jahr in Folge im "Jahrbuch der Werbung" (JdW) ausgezeichnet worden. Die 2017er-Ausgabe beinhaltet gleich drei herausragende Projekte der Markenschmiede aus dem Neckartal. "Das spricht für eine starke und konstante Teamleistung auf hohem Niveau", freut sich Pascal Teufel, einer der drei Geschäftsführer, über den neuerlichen Erfolg laut einer Mitteilung. "Spitzenleistungen wie diese entstehen durch das Zusammenspiel von Strategie, Kreation und Digitalabteilung. Das ist die Stärke unserer Agentur", äußerte Alexander Teufel. Dass die Auszeichnungen allesamt in der Kategorie "Digitale Medien" erfolgten, unterstreiche dem Bericht zufolge, dass die Rottweiler in Sachen digitaler Kommunikation in der ersten Werbe-Liga spielten.