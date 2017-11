Rottweil Agentur für Arbeit kehrt zurück

"Back to the roots" heißt es für die Agentur für Arbeit Rottweil. Die Räume in der Neckarstraße sind der Agentur durch die Zentralisierung einiger Bereiche zwischenzeitlich zu groß geworden, und auch der Eigentümer der Immobilie habe andere Pläne, lässt Klaus Helm, Pressesprecher der Agentur, wissen. Damals, als man an die Neckarstraße gezogen sei, habe man mehr Platz benötigt, da das Jobcenter dazukam. Mittlerweile sei dies anders. Das Jobcenter ist im Telekom-Gebäude an der Steig untergebracht und das Gebäude Marxstraße 12, das der Bundesagentur gehöre, stehe seit gut zehn Jahren leer.

So habe man sich nun entschlossen, das Haus entsprechend zu modernisieren. Dazu wird es komplett entkernt. Die Arbeiten für den Rückbau haben bereits begonnen. Das benachbarte Hausmeisterhaus soll abgebrochen und die frei werdende Fläche für Stellplätze genutzt werden.

Auf den 2500 Quadratmetern Grundfläche werden künftig 100 Mitarbeiter tätig sein. Die Agentur zieht komplett um. Sämtliche Aufgabenbereiche sind dann dort zu finden, versichert Helm. Dies sind neben dem operativen Service Freiburg, der etwa für Geldleistungen zuständig ist, Bereichsleiter und operativer Geschäftsführer, Arbeitsvermittlung, berufliche Rehabilitation, ganzheitliche Integrationsberatung, Berufsberatung für Jugendliche, Berufsinformationszentrum (BIZ), Empfang und Eingangszone, Arbeitgeber-Service sowie der berufspsychologische Service. Viele Aufgaben seien zwischenzeitlich zusammengeführt worden. "Früher hatte jeder Standort sein eigenes Rechenzentrum, das ist heute zentral", erklärt Helm.