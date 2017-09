Rottweil AfD-Streit hat Nachspiel im Gemeinderat

FWV-Fraktionssprecher Martin Hielscher machte die Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses (KSV) des Gemeinderats am Mittwochabend zu seiner Bühne, um nachzufragen und Kritik zu äußern.

Nicht für alle, aber doch für die Mehrheit der Fraktionsmitglieder spreche er, leitete Hielscher, der am Montagabend bei der AfD-Veranstaltung in einer der vorderen Reihen in der Stadthalle Platz genommen hatte, seine Frage ein, ob denn der Zweck die Mittel rechtfertige. Wie berichtet hatte die AfD in zweiter Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim erreicht, dass sie zum Wunschtermin die Stadthalle anmieten konnten. Die Verwaltung habe mit ihrem Versuch, die Veranstaltung zu unterbinden, der Stadt und dem Gemeinderat einen Bärendienst erwiesen.

Rottweil, im vergangenen Jahr erst für seine vorbildliche Bürgerbeteiligung mit der Demokratierose ausgezeichnet, sei dadurch negativ in die Schlagzeilen geraten. Deshalb wollte es Hielscher nun genau wissen: Wer trägt die Verantwortung, wer die Kosten des Verfahrens?