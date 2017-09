Rottweil AfD bringt es auf über 16 Prozent

Sulz darf als eine AfD-Hochburg gelten: 16,5 Prozent bei den Zweitstimmen übertrifft das Ergebnis vor vier Jahren deutlich. Im Stadtteil Renfrizhausen erreicht sie mit 24,3 Prozent ihr bestes Ergebnis im Stadtgebiet. In Dornhan kann die AfD ihren Stimmenanteil zwar verdoppeln, bringt es aber "nur" auf knapp 13 Prozent. In Vöhringen gibt es mit 16 Prozent ebenfalls viele AfD-Wähler. Die FDP liegt in Vöhringen mit 17,4 Prozent noch vor der SPD (15,3 Prozent). Die Liberalen steigern sich in Sulz auf 16 Prozent, in Dornhan auf 16,7 Prozent.

Zu den Gewinnern dürfen sich in Sulz auch die Grünen rechnen: Sie legen um drei Punkte zu und erreichen zehn Prozent. Zugewinne erzielen sie aber auch in Dornhan und Vöhringen.