Rottweil Ärgernis: Hundeplatz kostet Stadt viel Geld

Der Hundeplatz ist längst gebaut – einen Bebauungsplan gab es dafür aber nicht. Und jetzt geht die Sache nach viel planungsrechtlichem Hin und Her langsam richtig ins Geld. "Das hauen wir für die Hündchen einfach raus – und woanders sparen wir, wo es geht", ärgerte sich Sassnick. Und Reiner Hils (FFR) hatte das Ganze schon im Bauausschuss als Beispiel dafür bezeichnet, "was passiert, wenn man einem Verein in einem rechtsfreien Raum Zugeständnisse macht."

Alles nahm 2003 seinen Lauf, als der Rottweiler-Club Süd in Abstimmung mit der Stadt begann, auf der "Bleichhalde" – unweit des Gasthofs Seehof – einen Hundeübungsplatz einzurichten. Der Platz wurde eingefasst, Sitzgelegenheiten installiert, das Vereinsheim mit einer Terrasse versehen, ein Parkplatz angelegt. Bei großen Veranstaltungen wurde auch auf Wiesen geparkt und zum Teil gecampt. 2012 kam man bei der Stadt zu dem Schluss, dass die zunächst mit rund 600 Quadratmetern festgesetzte "Sondergebietsfläche Hundeübungsplatz" überarbeitet werden muss. Heraus kam ein 1,7 Hektar umfassender Bebauungsplan, mit Baufenster für das bereits bestehende Vereinsheim und Stellplätzen.

Doch der Plan hat’s in sich: 2012 und 2014 gingen im Rahmen des Verfahren diverse Anregungen von Behörden ein. Jetzt wird eine erneute Offenlage notwendig, "weil der Hundeübungsplatz nicht den Charakter einer Baufläche, sondern eine Grünfläche" besitzt.