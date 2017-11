Rottweil Adventstürchen bald bunt gefüllt

In diesen Tagen kam die Jury aus Vertretern von Bank und Zeitung zusammen, um aus einer erneuten Rekordzahl an Einreichungen wieder eine Vielzahl an Projekte herauszufiltern, die in den Genuss einer Spende kommen. 32 Schulen und Kindergärten, 36 Vereine, fünf kirchliche und eine soziale Einrichtung haben ihr Bestes gegeben und ihre Projekt und Vorhaben in einem kurzen Bewerbungsschreiben vorgestellt.

Ergebnis noch geheim

Es ist nie einfach, zu entscheiden, wer etwas bekommt. Aber dieses Mal, so der Tenor der Jury, war es besonders schwierig. Aber das Ergebnis, das an dieser Stelle noch nicht verraten wird, kann sich sehen lassen. Insgesamt werden 41 Projekte mit einer Fördersumme von fast 25 000 Euro unterstützt. Die Gewinner und ihre Ideen werden in der Art eines Adventskalenders im Schwarzwälder Boten bekannt gegeben. Start ist, wie kann es anders sein, am 1. Dezember. Bei diesem Adventskalender gibt es Geld zur Mitfinanzierung oder Verwirklichung sogenannter Wunschprojekte. Dabei variiert die Zuschusshöhe zwischen 250 und 1000 Euro – je nachdem, wie umfangreich das ehrenamtlich gestemmte Vorhaben ist. Große Pläne werden dabei aber genauso unterstützt wie kleine. Der "Spenden-Adventskalender" ist also nicht dafür gedacht, um den laufenden Betrieb der Vereine oder sonstiger Institutionen zu decken. Die Verantwortlichen sollen vielmehr dazu beitragen, dass neue Ideen Wirklichkeit werden – Ideen, die vielleicht sonst an der Finanzierung scheitern würden. Eine Spende ist an ein konkretes Projekt gebunden, das im kommenden Jahr verwirklicht werden soll. Seit dem Projektstart wurden bereits 100 000 Euro an Vereine, Schulen oder Jugendgruppen innerhalb des Geschäftsgebietes der Kreissparkasse ausgeschüttet.