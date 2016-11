Rottweil Abschied im kleinen Kreis

Kreis Rottweil. Bereits im Mai war Gertrud Graf, langjährige Vorstandssprecherin der Initiative Gedenkstätte Eckerwald, aus persönlichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten. Ihrem Wunsch entsprechend wurde sie nun in einer Feier im kleinen Kreis verabschiedet. Auch ohne Vorstandsamt will sie jedoch weiterhin in der Gedenkstättenarbeit der Initiative mitwirken.