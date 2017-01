Rottweil Abgeschoben: Die Demiris sind zurück in Mazedonien

Monatelang hatte sich der Freundeskreis Asyl für die Demiris eingesetzt, im vergangenen April war Max Burger vom Freundeskreis damit an die Öffentlichkeit gegangen (wir berichteten). Denn die Situation der fünfköpfigen Familie war und ist kompliziert. Bajrush und seine Frau Balkaz, die Großeltern, waren zum Verwandtschaftsbesuch nach Deutschland gekommen. Dabei wurde bei Bajrush ein Gehirntumor festgestellt, an dem er bis heute leidet. In der Folge beschloss Sohn Elvis, seinen Eltern nach Deutschland zu folgen, und Asyl zu beantragen. Elvis wiederum hat eine Tochter im Teenageralter, Balkaza, und einen behinderten Bruder namens Ramush. Dazu kommt, dass die Roma es als Minderheit in Mazedonien schwer haben. Elvis Demiri hatte im Gespräch mit unserer Zeitung von Diskriminierung berichtet. Zudem hätten die Roma auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance.

Im Wohnheim in der Unteren Lehrstraße teilten sich die fünf lange Zeit ein Zimmer. Dort hatte sich die Familie gut eingelebt. Elvis Demiri setzte in der Fahrradwerkstatt "Bikes without borders" Hunderte von gespendeten Rädern instand. Der Freundeskreis hatte für ihn eine richtige Arbeitsstelle in der Fahrradwerkstatt geschaffen. Gronmayer bezeichnet ihn als ihr Rückgrat. "Die ganze Familie hat sich ehrenamtlich für Menschen eingesetzt, die hilfebedürftig sind. Oft waren sie die ersten Ansprechpartner in der Sammelunterkunft für Neuankömmlinge, haben Streit geschlichtet, Hilfe organisiert, zu Behörden begleitet, Arztbesuche vermittelt", schildert der Rottweiler.

Seit ein paar Monaten bewohnte die Familie Demiri eine Mietwohnung in der Eisenbahnstraße. Tochter Balkaza besuchte die VABO-Klasse (Vorbereitungsjahr Arbeit und Beruf) und sei dabei gewesen, eine Berufsausbildung zu beginnen.