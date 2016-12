Rottweil Ab morgen gelten neue Zeiten

Kreis Rottweil. Bei Bus und Bahn beginnt das neue Jahr traditionell einige Wochen früher. Immer am zweiten Wochenende im Dezember startet europaweit das neue Fahrplanjahr. Auch im Landkreis Rottweil gibt es ab morgen, Sonntag, Änderungen, darauf weist der Verkehrsverbund Rottweil mit den im Kreis tätigen Verkehrsunternehmen hin.

An allen Wochentagen verbindet künftig ein später Bus Schramberg und Oberndorf

Verbesserungen, so heißt es in einer Mitteilung, ergeben sich im Busverkehr beispielsweise auf der Linie 31 mit einer neuen Hin- und Rückfahrmöglichkeit zwischen Oberndorf und Dornhan. Auf der Linie 7477 zwischen Schramberg und Oberndorf können sich die Fahrgäste zum einen auf eine neue Spätverbindung an allen Wochentagen freuen, 22.40 Uhr von Schramberg nach Oberndorf und 23.45 Uhr zurück nach Schramberg. Auch am Wochenende gibt es Verbesserungen, hier werden die Rufbusse wieder durch fest verkehrende Fahrten ersetzt. Diese Verbesserungen wurden durch finanzielle Unterstützung des Landkreises Rottweil ermöglicht.