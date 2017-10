Rottweil (wis). Ein Herbst wie aus dem Bilderbuch. Dazu wurde am Dienstag in Rottweil ein ganz besonderes Bild "gemalt": Schäfer Roland Hall und seine 800 vierbeinigen Begleiter hatten sich auf dem saftigen Wiesengrund auf der Bruderschaftshöhe hinter dem Berufsschulzentrum breitgemacht. Vom Eckhof kommend bewegt sich der Hirte in den kommenden Wochen mit seiner großen Schar bis in mildere Gefilde in der Rheinebene. Dort, bei Rhein-au nördlich von Kehl, soll dann ein erträgliches Überwintern gewährleistet sein.