Rottweil 800 Autos bei Tuning-Treffen im Neckartal

"Es ist interessant zu sehen, was man alles aus Autos rausholen kann. Es ist faszinierend", meint Besucher Waldemar Fribus aus Villingendorf. "Jedes Fahrzeug ist besonders. Jeder Aussteller präsentiert sich, zeigt, was er gemacht hat. Das muss man ja auch wertschätzen, was da an Zeit und Geld investiert wurde", findet er. Begeistert sind auch seine Söhne Justin und Nico.

"Beeindruckend", finden Adrian Walter und Tamara Bellini. "Wir sind öfter auf Autotreffen. Es ist ein tolles Hobby", sagt Walter. "Eigentlich hatten wir vor, unser Auto hier auszustellen. Jetzt ist der Platz aber voll, und wir schauen uns einfach die anderen Fahrzeuge an", erklärt er.

"Autos sind unser Familienhobby", erzählt Matthias Pister aus Waiblingen. Auf dem Rottweiler Treffen sind er und seine kleine Tochter Melissa mit zwei getunten Fahrzeugen dabei. "Wir sehen hier viele Bekannte und Freunde aus Österreich, aus der Schweiz. Und die Location ist cool", findet der Vater. Er bemerkt: "Die Besucher stellen besonders zu unserem kleineren Auto Fragen. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass man ein Spielzeugauto komplett umbaut", erklärt er. Melissas Elektroauto hätten sie tiefer gelegt, von sechs auf 24 Volt umgebaut und mit zwei Motoren ausgestattet. "Die Spitzengeschwindigkeit ist jetzt 17 Kilometer pro Stunde", ist Pister stolz und lässt Melissa eine Runde drehen.

Maurizio Sparacino aus Rastatt bei Karlsruhe nimmt seit zwölf Jahren regelmäßig an Autotreffen teil – seit anderthalb Jahren mit seinem getunten und umgebauten VW Polo 6N1 GTI. "Ich habe mit der Musikanlage angefangen und dann das Auto komplett zerlegt und neu aufgebaut. Das muss man entweder richtig oder gar nicht machen. Es ist schon eine Leidenschaft", erzählt Sparacino, während er das besondere Fahrzeug auf Hochglanz poliert. "Der Treff kommt bei den Besuchern sehr gut an", freut er sich. Sie seien neugierig, schauten gerne auch in den Innenraum rein. Er selbst habe auch für die Zukunft viele Ideen, was man am Auto alles noch verbessern und verschönern könnte.