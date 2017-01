Rottweil 66-Jähriger wendet auf Autobahn

Kreis Rottweil. Die Annahme, falsch auf die Autobahn gefahren zu sein, veranlasste den Mann auf der A 81 im Bereich der Anschlussstelle Rottweil zu dem waghalsigen Fahrmanöver. Der VW-Fahrer befuhr laut Polizeimitteilung um 12.20 Uhr die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart. Als er sich auf dem Beschleunigungsstreifen befand, kam er zur Überzeugung, in die falsche Richtung zu fahren. Deswegen setzte er kurzentschlossen zum Wenden an. Im selben Augenblick kam aus Richtung Singen eine 45-jährige Frau angefahren, die mit ihrem Pkw auf die Überholspur wechselte, um den Polofahrer einfädeln zu lassen. Vom Wendemanöver des 66-Jährigen völlig überrascht, konnte die Frau nicht mehr reagieren. Beim Zusammenstoß verletzte sie sich leicht. Beide Fahrzeuge wurden so stark demoliert, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken war. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde von der Polizei wegen der erheblichen Gefährdung des Straßenverkehrs einbehalten. Was genau den 66-Jährigen trotz Verkehrsflusses auf der Autobahn-Fahrbahn zu der Kurzschlussreaktion veranlasste, mit der er sich und andere stark gefährdete, sollen weitere Ermittlungen ergeben.