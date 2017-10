Rottweil 53 000 Euro Schaden auf der A 81

Kreis Rottweil. Sachschaden in Höhe von über 53 000 Euro entstand am Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Sulz. Ein 52-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen von Stuttgart in Richtung Singen. Er überholte laut Polizeimitteilung einen Lkw, obwohl von hinten ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes auf der linken Spur herannahte. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung fuhr der Mercedes-Fahrer dem Opel in das Heck. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.