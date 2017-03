Rottweil 500 Jahre Reformation

Rottweil. Gibt es Wertorientierungen für eine gerechte Welt, die auch heute in unserer säkularen Zeit protestantisch geprägt sind? Und inwieweit hat die soziale Marktwirtschaft protestantische Wurzeln? Wie prägt der Glaube politisches und wirtschaftliches Handeln? Politiker Volker Kauder und Wirtschaftsethiker Dieter Heidtmann diskutieren diese Fragen am Freitag, 31. März, ab 19.30 Uhr in der Podiumsdiskussion im evangelischen Gemeindehaus, Johanniterstraße 30, mit Pfarrerin Esther Kuhn-Luz.