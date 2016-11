Rottweil 500 Deckel für eine Impfung

Beim Jugendgottesdienst am Samstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr in Epfendorf werden die Sieger mit den meisten Deckeln gekürt.

Die katholische junge Gemeinde (KJG) Deißlingen hat bereits fleißig Deckel gesammelt. Vergangene Woche waren sie mit sechs Jugendlichen in einem Getränkemarkt, um dort Deckel von den Flaschen abzuschrauben. Fazit der Gruppenleiterin Pia Schaumann: "Eine coole Sache, wenn man als Gruppe so etwas unterstützt." Die Gruppe war sehr motiviert und fährt laut den jugendlichen Helfern sicher nicht das letzte Mal in den Supermarkt.