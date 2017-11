Rottweil 40-Tonner kippt um: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall

Der mit Zementpulver voll beladene 40-Tonnen-Silozug mit Offenburger Kennzeichen befuhr gegen 18.10 Uhr die B 27 von Balingen kommend in Richtung Rottweil/B462. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs kippte der Lkw an der Spange B14/B27 aus bislang unbekannter Ursache nach rechts um und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Der 49-jährige Lkw-Fahrer konnte durch die Rettungskräfte aus dem Führerhaus befreit werden. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Hingegen konnte von Helfern ein offenbar nur leichtverletzter Hund in Obhut genommen werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 bis 80.000 Euro.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Der Streckenabschnitt bei Rottweil war länger in beide Richtungen gesperrt. Es bildeten sich lange Staus. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.