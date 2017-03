Rottweil 40 000 Zeitungen in einer Stunde

Dass die heutigen Druckmaschinen 40 000 Zeitungen in einer Stunde und eine in 30 Sekunden schaffen, beeindruckte uns. Wir sahen riesige Papierrollen aus 98 Prozent Altpapier, die eine Tonne wiegen und jeweils 600 Euro kosten. Wenn die Rollen eines Jahres aneinandergeklebt würden, könnte man die Welt sieben Mal umrunden. Auch an den großen Behältern mit den vier Farben, nämlich Gelb, Rot, Blau und Schwarz, kamen wir vorbei und bekamen erklärt, dass nur mit diesen Farben der Schwabo gedruckt wird. Wir erfuhren, dass die Farben wie Heizöl mit einem Tanklaster angeliefert werden.

Interessant war, wie die Aluplatten bedruckt werden und die einzelnen Seiten entstehen. Als die Zeitungen entlang der Schienen durch die Luft flogen, konnten wir nur erahnen, wie viele Exemplare das sind. Wir erfuhren, dass in der Nacht die meisten Zeitungen gedruckt werden und dass die ersten Zeitungen, nämlich die nach Freudenstadt, um 1 Uhr nachts das Druckzentrum verlassen. Die Zeitungen für Villingen werden als letztes gedruckt, da sie nur einen kurzen Weg haben. Auch der Weg bis zum Verladen wurde uns gezeigt, und als wir die Förderbänder sahen, erinnerte sich manch einer an die Förderbänder eines Flughafens.

Nun wissen wir, wie viel Arbeit und wie viele Menschen hinter einer Zeitung stehen, die wir jeden Morgen lesen dürfen. Die Führung war sehr informativ und es war spannend, zu sehen, in welchem Tempo eine Zeitung produziert wird. Der Autor ist Schüler der Klasse 8 der GWRS Villingendorf