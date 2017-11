Am vergangenen Samstag feierten die beiden Rottweiler Gemeinden Auferstehung Christi und Heilig Kreuz die Firmung für 39 Jugendliche in der Auferstehung-Christi-Kirche. In einer bewegenden Feier spendete Weihbischof Thomas Maria Renz den Jugendlichen das Sakrament der Firmung. "Gott nah zu sein ist mein Glück" war das Thema des Firmgottesdienstes, der von den Firmlingen vorbereitet und gestaltet wurde. Die eigens zusammengestellte Firmband unter Leitung von Patrick Mink lieferte gute Musik dazu. Dabei war etwas zu spüren von dem Glück, Gott nah zu sein … Foto: Kirchengemeinde