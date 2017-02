Rottweil 34. Börsenspiel der Sparkasse mit Siegerehrung beendet

Was bedeutet das Brexit-Votum für die deutsche Wirtschaft? Welchen Einfluss hat die Wahl Donald Trumps auf die gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen? Mit solchen Fragen mussten sich die Teilnehmer beschäftigen, um ihr Depot mit aussichtsreichen und erfolgreichen Wertpapieren bestücken zu können. Dass dies auch in dieser Zeit möglich ist, zeigen die Ergebnisse zum Spielende am 14. Dezember 2016.

Geldpreise von 2300 Euro

Im Geschäftsgebiet schaffte es das Team "WKFB" ganz nach oben. Das vierköpfige Schülerteam der Beruflichen Schulen Schramberg setzte sich mit einem Depotgesamtwert von 58 974,02 Euro gegen seine Konkurrenten im Bereich der Kreissparkasse Rottweil durch. Auf Verbandsebene belegte das Team in Baden-Württemberg einen erfolgreichen neunten Platz. Während der zehnwöchigen Spielzeit konnten die Schüler ihr fiktives Kapital von 50 000 Euro um 17,95 Prozent vermehren. Die Gruppe investierte rechtzeitig in die Wertpapiere der Commerzbank AG sowie der Deutschen Bank AG und profitierte so von deren kontinuierlichen positiven Entwicklung im Spielzeitraum.