Rottweil 335 Jahre im Dienst der Musik

Nach dem Gottesdienst trafen sich die Chormitglieder im katholischen Gemeindehaus in der Altstadt zum gemütlichen Zusammensein. Einige sorgten mit heiteren Programmbeiträgen für eine gute Stimmung. Die geehrten Chormitglieder hatten sich ein Lieblingslied aussuchen dürfen und der Chor sorgte auf diese Weise gleichzeitig für die musikalische Unterhaltung. Jasmin Haberstroh und Sabine Glück überraschten mit dem Chorsatz "We The Spirits of the Air", Bärbel Blust mit einem Flötensextett. In einem unterhaltsamen Solobeitrag beschäftigte sich Ursula Spreter mit ihrer Nebensitzerin im Chor, Annette Efinger, und hatte dabei die Lacher auf ihrer Seite.

Bauer bedankte sich bei den Chormitgliedern für die fleißige und zuverlässige Mitarbeit im ganzen Jahr. Die allerfleißigsten Singstundenbesucher, Klaus Bauer, Hermann Binder, Annette Efinger und Renate Ruf wurden besonders gelobt. Der Dirigent erwähnte aber auch, dass der Singstundenbesuch mit 72,3 Prozent bei 45 Singstunden noch Luft nach oben habe.

Zusammen mit Bernhard Ruh blieb es Klaus Bauer am Schluss vorbehalten, Dorothee Flaig und Monika Siegel für die Dienste an der Orgel und beim Dirigat zu danken. Kleine Geschenke gab es für die Öffentlichkeitsarbeit für Lothar Schick und Helmut Spreter.