Rottweil 244 Erstklässler sind in Rottweil gestartet

Im Bereich der Schulen in städtischer Trägerschaft sind an der Eichendorffschule auch diesem Jahr wieder die meisten Erstklässler gestartet: 52 ABC-Schützen haben hier den Ernst des Lebens begonnen (im Vorjahr 45). An der Konrad-Witz-Schule sind es 43 (Vorjahr 36), an der Römerschule mit 38 ebenso viele wie im vergangenen Schuljahr. Elf Erstklässler gibt es an der Johanniterschule (21), elf an der Schildeck-Schule in Neufra (im Vorjahr acht), acht an der Grundschule am Dissenhorn in Göllsdorf (im Vorjahr zehn), sieben an der Grundschule Neukirch (fünf), drei an der Achert-Schule (vier).

Zudem hat die Waldorfschule in diesem Jahr 13 Erstklässler begrüßt (19), und die Maximilian-Kolbe-Schule in Hausen hat mit 58 ABC-Schützen 13 mehr unter ihrem Dach als im Vorjahr.

Während früher an der Grundschule meist zur Mittagszeit Schluss war, spielt heute bei nahezu allen Grundschulen ein umfangreiches, ergänzendes Betreuungsangebot eine wichtige Rolle. In Rottweil wird das seit Jahren vorangetrieben und mit viel Engagement umgesetzt. Dass nun der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung die Anmeldung der Konrad-Witz-Schule (KWS) als "erste Ganztagsgrundschule" Rottweils für das Schuljahr 2017/18 unterstützte, ist erfreulich, sorgte aber auch für Irritationen. Denn die KWS ist zwar die erste Schule, die das 2014 von der Landesregierung beschlossene Konzept für die Ganztagsgrundschule umsetzt, doch neu ist der Ganztagsbetrieb in Rottweil freilich nicht.