Rottweil 232 Meter über den Dächern

Bis zum Ende der Bauarbeiten am Turm Ende Oktober reguliert Turmbauherr Thyssen-Krupp Elevator den Zutritt auf das Baustellengelände. Ab November ist die Turmplattform freitags, samstags und sonntags sowie an Feiertagen für Besucher geöffnet. Besucher können ihre Eintrittskarten online oder direkt an der Kasse kaufen. Wer ein Onlineticket bucht, bekommt ein bestimmtes Zeitfenster zur Turmbesteigung vorgegeben.

Mehr Planungsspielraum haben Besucher, die sich an der Kasse anstellen. Sie riskieren dafür, in einer Warteschlange zu stehen. Einmal auf der Plattform, darf jeder das 360-Grad-Panorama so lange genießen wie er möchte. Ist der Ansturm zu groß, behält sich Thyssen-Krupp Elevator jedoch vor, Besuchszeiten einzuteilen. Besucher erreichen die Plattform in einem eigens dafür gebauten, 15 Personen fassenden Panoramaaufzug. Dieser legt acht Meter pro Sekunde zurück und erreicht Deutschlands höchste Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe innerhalb von rund 30 Sekunden.

Für Rollstuhlfahrer hat Thyssen-Krupp Elevator gesonderte Eingänge und sanitäre Einrichtungen geschaffen. www.testturm.de