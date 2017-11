Rottweil (pn). 455 000 Euro will die Stadt im kommenden Jahr in erste Sanierungsschritte im Stadion stecken. Dafür sprach sich am Mittwochabend der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (KSV) aus. 300 000 Euro entfallen dabei auf die Erneuerung der maroden Tartanbahn, 155 000 Euro auf die Flutlichtanlage für den Fußball-Betrieb. Die Ausschussmitglieder folgten geschlossen diesem Vorschlag der Stadtverwaltung, die eine Prioritätenliste der anstehenden Maßnahmen erstellt hat. Fachbereichsleiter Marco Schaffert blickte dabei auch auf die verbleiben Aufgaben für die nächsten Jahre. Für 2019 ist demnach die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Aussicht gestellt, 2020 stehen Arbeiten an den Stehstufen und am Pflaster an – immer anhängig von der Finanzierbarkeit. Dass auf dem Naturrasenplatz der Rasen neu verlegt werden muss, damit rechnet die Stadt nicht vor 2021.