Rottweil 200 neue Lehreranwärter brauchen Platz

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Rund 100 Lehreranwärter wurden bislang am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Rottweil pro Kurs ausgebildet. Wenn Anfang Februar die neue Runde beginnt, werden rund 200 Teilnehmer vor der Tür stehen. "Wir sind seit einem Jahr ein so genanntes Doppelseminar", erklärt Seminarleiter Klaus Jerger. Davon gibt es nur drei in Baden-Württemberg. Für Rottweil bedeutet dies, dass nun Grundschullehrer sowie separat Werk-, Haupt- und Realschullehrer ausgebildet werden. Bislang war für junge Realschullehrer Freiburg Anlaufstelle. "Wir haben nun insgesamt 240 Ausbildungsschulen zu betreuen, 40 Realschulen sind neu dazugekommen", so Jerger. Involviert sind dabei die Schulämter Konstanz, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen. Auch die Mitarbeiterzahl in Rottweil ist um rund ein Drittel auf 60 gewachsen. Und zu den 200 neuen Lehreranwärtern, die im Februar starten, gilt es noch jene 150 unterzubringen, deren Kurs erst im Sommer endet.

Bestehende Räume in der Marxstraße für Lehreranwärter "fast nicht mehr zumutbar"

Ein echtes Problem: "Wir sind voll bis an die Grenzen", so der stellvertretende Seminarleiter Klaus Ohnacker. Kein Wunder, wenn man das herrliche, aber doch räumlich überschaubare Seminargebäude in der Kameralamtsgasse in Rottweil und die zudem vom Seminar genutzten Räume in der Marxstraße betrachtet. Hier arbeite man zwar gut mit dem Staatlichen Seminar für Gymnasiallehrer zusammen und nutze gemeinsam die Fachräume, grundsätzlich aber seien die Räume dort den Lehreranwärtern "fast nicht mehr zumutbar", sagt Bereichsleiter Ralf Rückert.