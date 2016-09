Rottweil 200 Besucher beim Mopstreffen

Auch Jasmin Migido findet die Stimmung "immer einzigartig". Sie hatte extra in ihrem Auto übernachtet, um an beiden Tages des Treffens teilnehmen zu können. Dabei stand für sie auch der Austausch mit anderen Hundebesitzern im Mittelpunkt.

"Es ist alles super organisiert", findet Birgit Summerer, die in Rottweil eine Hundeschule betreibt. Sie bietet nicht nur Kurse für Hunde, sondern auch für deren Herrchen an. Denn oft neigten diese dazu, ihrem Tier die falschen Signale zu vermitteln. Das sei zum Beispiel beim Thema Giftköder der Fall. Wenn man dem Hund signalisiere, dass man ihm sein Futter wegnehmen wolle, neige dieser dazu, die lebensbedrohlichen Köder am Wegesrand aufzufressen. Durch gezieltes Training könne das verhindert werden.

Wenn es jedoch zu einem Notfall kommt, ist die Tierrettung Südbaden schnell zur Stelle. "Ich finde es super, dass es solche Veranstaltungen gibt, und wie viel Mühe dahintersteckt", sagt Tierretterin Laura Stegbauer. Die Organisation ist von der Maus bis zum Pferd für alle da – egal ob zu Land oder zu Wasser. Um Schwäne und Enten zu retten, hat die Gruppe sogar ein eigenes Boot.

Auch der Tierschutzverein Plattnasenhilfe kümmert sich um Tiere in Not, genauer gesagt um die "Plattnasen" – also um Möpse und Bullys. Diese werden in Osteuropa oft "massenweise produziert", weiß Marion Dost.

Erlös kommt Tieren zugute

Wenn eine Hündin nicht mehr in der Lage sei, Nachwuchs zu "produzieren", werde sie einfach entsorgt. Der Verein aus Bayern ist deswegen deutschlandweit aktiv und sorgt dafür, dass die Tiere aufgepäppelt und später vermittelt werden können.

Um dies zu unterstützen, wurde der Erlös des Wochenendes zu gleichen Teilen an das Tierheim Rottweil, die Plattnasenhilfe, die Tierrettung Südbaden und an "Doktor Mops und Schwester Bully" gespendet.

Jessica Scheske-Häcker von den Mops- und Bullyfreunden hatte das Treffen veranstaltet. Die Rottweilerin war selbst schon bei mehreren Treffen dabei und fand es schade, dass es in der Region kein derartiges Angebot gibt.

"Der Höhepunkt ist natürlich das Rennen, das ist immer heiß begehrt", sagt die Veranstalterin. Am Samstag hatten Hunde aller Rassen die Möglichkeit, auf einer Strecke von 50 Metern ihre Schnelligkeit zu beweisen. Gestern wurde das Rennen, bei dem nur Möpse und Bullys antraten, dann zu einer nassen Angelegenheit. Trotzdem waren alle Hunde und ihre Herrchen sehr zufrieden mit der Veranstaltung. So auch Kay Kayser, der mit Hund Capper zum ersten Mal dabei war. "Das ist einfach klasse", meint der frischgebackene Hundehalter, "man wird aufgenommen und gehört gleich dazu."