Rottweil 18000 Besucher auf dem Testturm

Rottweil (cor).Eine beindruckende Zahl gibt Thyssen-Krupp am Donnerstag bekannt: Mindestens 18 000 Besucher haben seit der Eröffnung vor rund einem Monat die höchste Aussichtsplattform Deutschlands im Testturm in Rottweil besucht. Wahrscheinlich seien es deutlich mehr: Kinder unter fünf Jahren würden jedoch keinen Eintritt zahlen, und werden deshalb nicht gezählt. Mit dem Start sei man sehr zufrieden. Auch in der Dämmerung lohne sich ein Besuch.