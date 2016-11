Rottweil 14 Tage früher: Ruhe Christi wieder offen

Rottweil. Schon am Montag, 14. November, wird die Ruhe-Christi-Straße für den Verkehr wieder frei gegeben. Die Umleitungen wegen des zweiten Bauabschnitts der Sanierung werden damit aufgehoben. Die Anwohner der Olgastraße müssen sich dagegen ab Mitte November für etwa vier Wochen auf Einschränkungen einstellen. Die Strabag führt dort dann Sanierungsarbeiten an Gehweg und Straße durch. Grund sind erforderliche Arbeiten der Energieversorgung Rottweil (ENRW) an Hausanschlüssen in der Olgastraße, sodass Synergieeffekte genutzten werden können. Die Olgastraße bleibt dabei für den Durchgangsverkehr gesperrt. Am Gehweg am Ärztehaus (Königstraße 27) stehen keine Arbeiten an, sodass der Zugang jederzeit möglich ist. Die Arbeiten sollen bis zum 9. Dezember abgeschlossen sein.