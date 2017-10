Rottweil 10 000 Euro Preisgeld locken

Rottweil. Zum zehnten Mal in Folge schreibt die Bürgerstiftung Rottweil einen Förderpreis aus. Erneut sind insgesamt 10 000 Euro für Projekte in Rottweil und den umliegenden Gemeinden in den Bereichen Bildung und Erziehung, Jugend- und Altenhilfe, Sport und Kultur, Umwelt- und Naturschutz, traditionelles Brauchtum, Heimatpflege, Gesundheit und Soziales sowie im Bereich demokratisches Staatswesen ausgelobt.