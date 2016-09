Rottenburg Zwei verwitterte Rampen sind der traurige Rest

Situation hat sich noch verschlimmert

Mittlerweile ist die Situation noch schlimmer geworden. Es stehen noch zwei verwitterte Rampen und ganz offensichtlich hausen dort auch Zeitgenossen, die von Müll aufräumen noch nichts gehört haben. Vier Jahre lang sei das Areal regelmäßig von BMX-Fahrern und Skatern genutzt worden, so Ziegler-Wegner.

4000 bis 5000 Euro müssten investiert werden, wenn das Skater-Areal wieder funktionsfähig sein solle. Im Ortschaftsrat müsse man sich daher darüber unterhalten, ob Jugendliche und junge Erwachsene auch in ihrem Heimatort Ergenzingen Bewegungsanreize und attraktive Angebote in diesem Trendsportbereich bräuchten. Desweiteren sei die Frage, ob der Standort Bahnhof dafür ideal sei. Letztlich könne man aber auch darüber diskutieren, ob es einer Überplanung des Schul- und Sportgeländes bedürfe, die Freizeit- und Trendsportwünsche der Jugendlichen berücksichtige.

Auf jeden Fall will man seitens des Ortschaftsrates am Thema dran bleiben und die Jugend projektbezogen bei bestimmten Maßnahmen mitnehmen.

Im Großen und Ganze positiv verlaufe der Betrieb im Jugendhaus, so Cornelia Ziegler-Wegner. Die Probleme hielten sich im Rahmen, sehe man einmal davon ab, dass das Nebeneinander von Jugendhaus-Vorplatz und Schulhof hin und wieder zu Ärger führe.

Natürlich hätten Jugendliche auch Wünsche. Einer davon wäre die Nutzung des eingezäunten Kunstrasenplatzes auf dem TuS-Gelände. Dieser Wunsch wurde allerdings schnell Makulatur.

Kunstrasen ist stark frequentiert

Wie Rudolf Schäfer dazu mitteilte, könne der Platz zum einen infolge des hohen Spiel- und Trainingsbetriebes, aber auch aus Pflegegründen, nicht von jedermann genutzt werden. Auf der Wunschliste der Jugend steht auch ein Soccer Court auf dem Schulgelände mit Basketballkörben. Dieses Projekt könne vielleicht durch die Konstellation Schule, Verein und Jugendhaus in Angriff genommen werden.

Zur Diskussion stünde die Frage, ob es in Ergenzingen genügend Angebote für Jugendliche gebe und ob es an frei zugänglichen Bewegungsmöglichkeiten fehle. Desweiteren stellte sich die Frage wie künftig die offene Jugend(sozial)arbeit aussehen könnte. Letztlich träfen sich in Ergenzingen die Jugendlichen auch oft am Bahnhof, auf den Schulhöfen, auf Spielplätzen und bei Pokemon Stops. Dies sei eine normale Form von jugendspezifischem Verhalten. Da diese Gruppen zum Teil Spuren hinterlassen, müsse man überlegen, wie man künftig mit diesen umgehe, so Cornelia Ziegler-Wegner.