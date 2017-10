Rottenburg Zwei Personen schwer verletzt

Eine 29 Jahre alte Mitfahrerin im Auto erlitt leichte Blessuren und wollte sich gegebenenfalls nachträglich in ärztliche Behandlung begeben. Am Roller und Pkw dürfte sich der Sachschaden auf etwa 6000 Euro belaufen. Beide wurden so stark beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten abtransportiert werden mussten. Die Landstraße war zunächst voll gesperrt. Der Verkehr konnte später dann einseitig freigegeben werden. Es kam während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.