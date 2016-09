Rottenburg Zwei Bürgermeister vereidigt

Rottenburg. Oberbürgermeister Stephan Neher bat gestern das gesamte Plenum im Rottenburger Rathaus, sich zu erheben. Der Grund: Die Vereidigung des neuen ersten Bürgermeisters, Thomas Weigel und des Finanzbürgermeisters Hendrik Bednarz.

Neue Stabstelle trägt Bezeichnung "Umwelt und Klimaschutz"

Beide versprachen vor dem versammelten Gemeinderat, ihr Amt nach bestem Gewissen und zum Wohle der Stadt auszuführen. Für Hendrik Bednarz war es am Dienstag abend die erste Gemeinderatssitzung. In der vergangenen Woche hat der Rechtsanwalt seinen Dienst in der Neckarstadt begonnen (wir berichteten). Zusätzlich zu den zwei neuen Personalbesetzungen werden im Rathaus die Dezernatsnummerierungen geändert und weiter sollen einige Änderungen in der Aufbauorganisation und in der Aufgabenzuordnung der Ämter am Rathaus geändert werden. Das Baudezernat, das bisher unter Dezernat III lief, ist seit dem 1. September als Dezernat II vermerkt. Dezernat III ist nun das Finanzdezernat.