Rottenburg Zurück versetzt in das düstere Mittelalter

Nach dem Gebet ging es wieder musikalisch weiter. Mit "You Raise Me Up" und dem "Krönungsmarsch" aus der Oper "Der Prophet" setzte der Musikverein das Konzert fort. Das Stück "Those Years" setzte Hardy Bökle an der Solotrompete gekonnt um.

Obwohl von Pfarrerin i.R. Körbl als nachdenkliches Stück angesagt, konnten sich die Zuhörer beim Welthit "Viva la Vida" der Band Coldplay das Mitwippen mit den Beinen nicht verkneifen.

Nicht weniger bekannt war den Zuhörern das Abschlussstück "I Will Follow Him" aus dem Film Sister Act. Der sich während des Konzertes aufgestaute Applaus entlud sich nun mit Zugaberufen in der Michaelskirche. Ein sichtlich zufriedener Heinz Bökle bedankte sich bei den Zuhörern mit dem Stück "Hallelujah" von Leonard Cohen.

Dem Dirigenten ist es wieder gelungen, mit dem Musikverein Wolfenhausen den Zuhörern einen tollen musikalischen Abend zu bereiten. Damit wurde bereits heute schon die Vorfreude auf das im Frühjahr anstehende Jahreskonzert geweckt.

Zum Ausklang des Abends lud die Kirchengemeinde zu einem Umtrunk ins benachbarte Alte Schulhaus.