Rottenburg Zum Teil schon seit 60 Jahren dabei

Zu diesem ergreifenden militärischen Zeremoniell waren viele hundert Zuschauer gekommen. Direkt vor dem Rathaus hatten sich Bischof Gebhard Fürst, Oberbürgermeister Stephan Neher und die beiden Beigeordneten aufgestellt. Nach dem Erklingen der Nationalhymne marschierte die Bürgerwache zum Vereinsheim, wo es Ripple zum Essen gab.

Nach dem Wecken durch Spielleute und Musikzug sowie dem Kanonendonner der Artillerie trat das Corps zur Teilnahme am Fronleichnamsgottesdienst in Paradeuniform an. Wie stets setzte sich die Bürgerwache nach der Messe an die Spitze der Prozession, gefolgt von Vereinen und Verbindungen, von Kirchenchören, Kommunionkindern und dem Klerus mit dem Allerheiligsten.

Drei Altäre lagen auf der Strecke, jeweils mit Einsegnung und Gewehrsalven der Grenadiere, bevor das Allerheiligste durch das Spalier der Stadtsoldaten wieder zurück in den Dom getragen wurde.