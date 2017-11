Rottenburg Zu Tisch mit Martin Luther

Man sprang fast 500 Jahre zurück in die raue Zeit, in der Martin Luther mit seiner Familie gelebt hat. Auf dieser Reise in die Vergangenheit durften die Gläubigen auch einen Blick in das Esszimmer der Luthers werfen. Dort saß der berühmte Theologe mit seiner Frau Katharina von Bora und vier seiner sechs Kinder um den Tisch.