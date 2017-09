Rottenburg Zu Tisch mit der Familie Luther

Bei dem Musical machen die Gottesdienstbesucher eine Reise 500 Jahre zurück in die Vergangenheit. In eine Zeit, in der es noch keine Medien gab, geschweige denn fließendes Wasser und in der kaum jemand der Schrift mächtig war. Kurzum, sie befinden sich am Esstisch der Familie Luther, an dem das Familienoberhaupt Martin Luther, seine Frau Katharina, eine ehemalige Nonne, die Söhne Johannes, Paul, Martin Junior und die Tochter Margarete Platz genommen haben. Die Kinder haben dann natürlich viele Fragen an den berühmten Papa, die dieser auch gerne beantwortet. Mehr sei dazu nicht verraten, lediglich, dass manche Passagen aus Luthers Leben, von einem Erzähler geschickt in Szene gesetzt, auch gespielt werden. Abgerundet wird das Ganze dann durch entsprechende Lieder, die teilweise auch gemeinsam gesungen werden. Alles in allem dürfte dieser Gottesdienst zu einem musikalischen Augen- und Ohrenschmaus werden.

Los gehen die Festivitäten im "Stäble" allerdings schon am Freitag, 27. Oktober, mit einem Konzert in der Remmingsheimer Kirche, an dem Musikgruppen aus den Gemeinden, die Posaunenchöre und der eigens gebildete "Stäblechor" mitwirken. Für geistliche Impulse werden die beiden Pfarrerinnen Michaela Kasparek (Neustetten) und Els Dieterich (Eckenweiler) sorgen. Am Samstag, 28. Oktober, gibt es um 20 Uhr im Eckenweiler Gemeindehaus den Film "Storm und der verbotene Brief" auf Großleinwand und am Montag, 30. Oktober, steht in Wolfenhausen ein Abendessen für Menschen, die sich in tätiger Nächstenliebe einbringen, auf dem Programm.

Am Diestag, 31. Oktober, der anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums zum gesetzlichen Feiertag erklärt wurde, feiern alle Gemeinden – die Gesamtkirchengemeinde Eckenweiler-Ergenzingen – in der Eckenweiler Kirche einen Festgottesdienst. Letzterer wird von den Konfirmanden mitgestaltet.