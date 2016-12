Rottenburg Zeichen der Liebe und Zärtlichkeit

Rottenburg. In Süddeutschland, Österreich und Italien waren Christkindfiguren und besonders Fatschenkinder bis ins 20. Jahrhundert hinein ein äußerst populärer Bestandteil des Weihnachtsfestes, wie die Museumsleiterin Melanie Prange betont. Der Begriff Fatschenkind leitet sich von den Tüchern ab, in die man die Säuglinge wickelte. Tücher heißen auf lateinisch fascia, davon leitet sich der Name ab.

Bereits im Spätmittelalter waren Fatschenkinder sehr verbreitet. So bekamen etwa die Novizinnen in den Frauenklöstern bei ihrer Aufnahme ins Kloster eine gewickelte, puppenartige Jesusfigur geschenkt. Ab dem 16. Jahrhundert bettete man diese Himmels- oder Christkinder zur Weihnacht in Krippen, die in den Kirchen aufgestellt waren. Vor ihnen sangen die Kinder und das Jesulein wurde von Arm zu Arm durch die Gemeinde weiter gereicht.

Die Fatschenkinder sind vollständig oder teilweise aus Holz, Wachs, Ton, Pappmaché, Stroh, Haar und Glas gefertigt. Präsentiert wurden sie auf kostbar verzierten Kissen, in Schächtelchen, Krippen und Glaskästen. Nicht selten waren die Figuren aus wertvollen Textilien gefertigt, sogenannter "schöner Arbeit". Diese wurden vor allem in den Nonnenklöstern aufwändig bestickt und verziert.