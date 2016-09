Rottenburg Zahl der Kurse steigt auf mittlerweile 422 an

Die Eröffnungsfeier ist am Freitag, 23. September, um 19 Uhr im Rathaus. Die Musikschule bietet am Samstag, 24. September, Musik aus der ganzen Welt, die Woche endet am Freitag, 30. September, mit einer Fotoausstellung in der VHS.

Bodo Müller berichtete beim Pressetermin nicht ohne Stolz, dass die Anzahl der Kurse stetig ansteigt. Waren es im Wintersemester 2013/14 noch 367, so sind es heuer 422 Kurse im Wintersemester.

Besonders gefragt sind dabei Kurse im Gesundheitsbereich sowie im Bereich Sprachen. Neu ist in diesem Semester erstmals ein Flyer, der alle Vorträge und Einzelveranstaltungen der VHS auflistet. Auch er ist bunt gestaltet und reichhaltig bebildert.

Highlight aus dem Vortragsbereich ist ein Abend mit dem KZ-Überlebenden Garry Fabian, der sich in Australien ein neues Leben aufgebaut hat. Der aus Stuttgart stammende Überlebende des Holocaust wird im Kino Waldhorn mit einem Film des SWR vorgestellt.

Gut angenommen wird die Reihe " Kultur am Nachmittag", zu der ein gesonderter Flyer erschienen ist. Erstmals bietet die VHS eine Führung durch das Landestheater Tübingen an. Neu sind in der Sparte "Kunst, Kultur und Kreativität" von Fachbereichsleiterin Anke Hüsken, zudem Nähkurse sowie Spielkurse auf selbst gebauten Instrumenten wie Didgeridoo oder schamanischen Flöten.

Im Bereich Gesundheit werden zahlreiche Vorträge und Workshops angeboten, etwa zu Tinnitus oder zu alten Hausmitteln. Neu sind Entspannungsseminare oder Progressive Muskelentspannung.

Auch Kochkurse bietet die VHS an, etwa ein Fastenseminar, persische Küche, Kochen mit Schokolade oder ein Kochkurs mit alten Gemüsesorten. Neu im Fachbereich Beruf/EDV, den Bodo Müller betreut, sind Module zum Xpert Business, die berufliche Weiterbildung mit bundesweit anerkannten Abschlüssen anbieten. In Kooperation mit der VHS Tübingen können nun alle Module angeboten werden.