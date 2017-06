Rottenburg Wurmlingen: Tausende Zuschauer beim Pfingstritt

Bereits vor dem Pfingstritt gab es einen großen Festumzug durch Wurmlingen. In der Ehrenkutsche waren Prominente aus der Politik sowie Oberbürgermeister Stephan Neher. Beim Gasthof Adler und beim Rössle gab es einen traditionellen Umtrunk für die Pfingstgesellschaft, den die Wirte spendierten.

Für Aufsehen sorgte der in 20 Kilogramm eingebundene "Pfingstbutz", der in einer eigenen Prozedur vor dem Pfingstritt fachgerecht in grüne Zweige eingebunden wurde. Beim Pfingstspiel auf der Reitwiese wurde der Pfingstbutz vom Henker "geköpft" - ein Symbol für das Ende des Winters.