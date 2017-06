Rottenburg Wunsch nach mehr Begegnung wird erfüllt

Bei dieser Gelegenheit werden am 24. Juni zwei der neuen Infotafeln des "Gedenkpfads – Auf den Spuren des Konzentrationslagers Hailfingen/Tailfingen" eingeweiht. Diese Tafeln sind dreisprachig und haben eine Audioebene, sodass am authentischen Ort die Überlebenden zu dem Betrachter sprechen. Um 15 Uhr ist die Einweihung der neuen Infotafel am Steinbruch Reusten (Ammerbuch-Reusten, Jesinger Straße) und um 16.30 Uhr die Einweihung der Infotafel am Massengrab (am östlichen Rand der Landebahn).

Einer der Gäste ist Steven Tenenbaum (Thousand Oaks, USA). Sein Onkel Jonah/Jojne Tenenbaum wurde 1923 in Kozienice (Polen) geboren. Er hatte drei Brüder: Pesach (*1921), Menashe (*1919) und Zelig (*1925). Die Familie lebte im Ghetto von Kozienice, das im Januar 1942 eingerichtet worden war und am 27. September 1942 liquidiert wurde. Die ganze Familie (Mutter, vier Söhne) wurde in das Arbeitslager Starachowice gebracht, wo sie bis Juli 1944 blieb. Am 30. Juli 1944 wurde Jojne Tenenbaum zusammen mit seinem Bruder Pesach und seiner Mutter Laja geborene Brzezowska nach Auschwitz deportiert. Jojne Tenenbaum bekam die Nummer A 19 748, der Bruder A 19 749 Von Auschwitz kam er am 28. Oktober 1944 nach Stutthof und im November 1944 nach Hailfingen. Am 13. Februar 1945 wurde er nach Vaihingen/Enz gebracht, wo er am 13. Ferbuar 1945 starb.

Sein Vater Pesach Tenenbaum wurde 1921 in Kozienice geboren. Im Oktober 1944 wurde er in Auschwitz von seinem Bruder getrennt, der nach Stutthof kam. Er blieb bis Januar 1945 in Auschwitz und kam auf den Todesmarsch nach Allach, wo er am 30. April 1945 durch die 42nd US-Rainbow Division befreit wurde. Er erzählte seinem Sohn wenig über diese Zeit. a Er verlor seinen Lebensmut und wurde ein "Muselmann".