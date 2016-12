Rottenburg WTG präsentiert Rottenburgs Vielfalt

In einem Projekt wurde 2016 das sogenannte Premiumwandern auf dem "Wurmlinger Kapellenwegle" ins Leben gerufen.

Rund 62 000 Übernachtungen lassen sich für das ablaufende Jahr für die Stadt verbuchen, 200 Stadtführungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten wurden organisiert. "SWR1 Pop und Poesie und natürlich die Open-Air-Konzerte auf dem Eugen-Bolz-Platz bleiben wohl in guter Erinnerung", so Frauke Daemgen, zuständig für das Marketing und die Veranstaltungen. Auch kleinere Veranstaltungen prägen das Rottenburger Stadtbild, so etwa der Goldene Oktober oder der Nikolausmarkt.

Kritik äußerte Ursula Sieber im Rückblick auf den Nikolausmarkt: "Die grünen Markierungen auf den Pflastersteinen, muss das wirklich sein, gibt es keine andere Beklebungsart?" Das Spray werde auch auf Baustellen verwendet und gehe nach einiger Zeit wieder weg, erklärte Elke Spielvogel. "Bei Bändern ist immer das Problem, dass man dann seine Standgröße beliebig verändern kann." In Tübingen bekommen alle Verkäufer einen Stadtplan und müssen sich danach richten, verwies man zu den Nachbarn.

Diskussionsbedarf bestand außerdem aufgrund öffentlicher Toiletten in der Stadt. "Die nette Toilette gibt es so nicht mehr", bedauerte Spielvogel. Besonders davon betroffen war die Gastronomie am Neckarufer, allerdings hätte der Wirt nicht die Kapazitäten, um vor allem im Sommer den Antrag auf die Toilette bewältigen zu können.

Beim Umsatz im Einzelhandel liegt Rottenburg im Vergleich zu den anderen Städten der Region im Mittelfeld. Angeführt wird die Liste von Reutlingen, Tübingen und Metzingen. "Wir haben 2015 etwa 163 Millionen Euro umgesetzt, 2013 waren es nur 157 Millionen, die Kaufkraft wird also beibehalten", erklärte OB Stephan Neher die Zahlen. Dennoch könne man hier künftig auf Balingen, die beide vor Rottenburg liegen, aufschließen.