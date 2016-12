Rottenburg "Wir feiern das Fest dieses Jahr anders"

Rottenburg. "Weihnachten trägt in diesem Jahr eine tiefe Wunde, wir feiern das Fest in diesem Jahr anders", betonte er. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus werde der Teufelskreis der Missachtung, der Gewalt und des Todes durchbrochen.

800 Straftaten

Der Bischof betonte, dass jede Form von Hass und Gewalt dem Bild Gottes vom Menschen widerspreche. "Ebenso unfassbar wie Attentate islamistischer Terroristen ist für mich der Hass von Extremisten hierzulande, der jenen entgegenschlägt, die aus den Krisenregionen fliehen und die auf unser Mitgefühl angewiesen sind", sagte Bischof Fürst und erinnerte an 800 Straftaten gegenüber Flüchtlingen in diesem Jahr. Viele Menschen engagieren sich dem Bischof zufolge für Flüchtlinge. Damit würden sie oftmals traumatisierten Opfern von Gewalt und Krieg Heimat bieten, Wärme, Licht, Geborgenheit.